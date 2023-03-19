Эксперт раскрыл секреты молодости Стриженовой

Екатерина Стриженова – телеведущая и актриса театра. На днях теледиве исполняется 55 лет, но выглядит Екатерина значительно моложе. Журналисты «Комсомольской Правды» расспросили специалиста о том, как Стриженовой удается сохранять молодость.
Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков, изучив фотографии и видеозаписи, пришел к выводу, что Екатерина, скорее всего, к услугам пластических хирургов не прибегала.
«Такой результат не случаен. Важны сразу три фактора. Первый: очень-очень большое значение имеет генетика, в ней кроется временной ключ к проявлению тех или иных возрастных изменений - у кого-то первичные изменения начинаются в 30 лет. Здесь мы видим очень хорошую генетику. Второй: чтобы иметь такой результат нужно соблюдать режим питания, физических нагрузок, держать постоянный вес, то есть вести здоровый образ жизни. Третий: результат работы отличных косметологов. Часто такой результат в таком возрасте достигается с помощью пластических хирургов. Здесь мы говорим – о комплексных косметологических процедурах», - объяснил Володченков.
По словам эксперта, звезда комплексно пользуется иньекционной, аппаратной и эстетической косметологией, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом и, как результат, выглядит на 15 лет моложе «паспортного» возраста».
Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых выходит замуж. Радостной новостью 22-летняя Александра поделилась в личном блоге. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: