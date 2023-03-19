Эксперт раскрыл секреты молодости Стриженовой

«Такой результат не случаен. Важны сразу три фактора. Первый: очень-очень большое значение имеет генетика, в ней кроется временной ключ к проявлению тех или иных возрастных изменений - у кого-то первичные изменения начинаются в 30 лет. Здесь мы видим очень хорошую генетику. Второй: чтобы иметь такой результат нужно соблюдать режим питания, физических нагрузок, держать постоянный вес, то есть вести здоровый образ жизни. Третий: результат работы отличных косметологов. Часто такой результат в таком возрасте достигается с помощью пластических хирургов. Здесь мы говорим – о комплексных косметологических процедурах», - объяснил Володченков.