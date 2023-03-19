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55 минут назад

Шуфутинский прокомментировал историю с подменой фотографии

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях в последнее время стали распространяться слухи, что Михаил Шуфутинский настолько серьезно болен, что уже передвигается лишь в инвалидном кресле. Эта информация подтверждалась фотографией исполнителя хита «Третье сентября» в инвалидной коляске.

Шуфутинский прокомментировал историю с подменой фотографии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам артист опроверг недостоверные сведения, станцевав перед камерой на съемках телепрограммы «Ты не поверишь!», гостем которой он был накануне.Об этом пишут 7days.ru.

Зимой 74-летний Шуфутинский неудачно упал на льду в собственном дворе, решив поиграть в хоккей. Врачи сделали рентген и успокоили пострадавшего, диагностировав ушиб копчика.

Так что домыслы оказались далеки от правды. Фотография в коляске же была сделана несколько лет назад. Когда шансонье сломал ногу.

«Побаливает иногда, но это не мешает мне выступать. Катастрофы никакой нет!», -резюмировал певец.

Вероятно, состояние здоровья не помешает Шуфутинскому попасть и на свадьбу к внуку. Дата еще не назначена, о помолвке Ноа Шуфутинский сообщил совсем недавно. Скорее всего, церемония пройдет в Израиле, где сейчас живет молодой человек.

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,
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