Певицу Максим заподозрили в опьянении во время выступления в Сочи

«МакSим была не пьяная — это абсолютно точно, — уверена Ольга. — Если бы она перебрала с алкоголем, то шаталась бы на сцене. И это сразу было бы заметно. Что касается спиртного, то, наоборот, при небольшом количестве алкоголя связки разогреваются. Здесь больше похоже на сильную простуду: даже носовое звукоизвлечение слышно. И у нее сильно охрипшие связки», — пояснила Зарубина в беседе с «Московским Комсомольцем».