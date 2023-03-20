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8 минут назад

Певицу Максим заподозрили в опьянении во время выступления в Сочи

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Марину Абросимову, более известную как Максим, обвиняют в выходе на сцену в нетрезвом состоянии на концерте в Сочи. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности.

Певицу Максим заподозрили в опьянении во время выступления в Сочи
Фото: соцсетисоцсети

39-летняя исполнительница во время выступления еле держалась на ногах, а ее пение оставляло желать лучшего. Кроме того, спев несколько хитов, певица покинула сцену. Представители Максим объяснили поведение артистки состоянием здоровья.

Коллега Марины, певица Ольга Зарубина прокомментировала этот скандальный случай. По ее словам, артистка не должна была выходить на сцену в таком виде.

«МакSим была не пьяная — это абсолютно точно, — уверена Ольга. — Если бы она перебрала с алкоголем, то шаталась бы на сцене. И это сразу было бы заметно. Что касается спиртного, то, наоборот, при небольшом количестве алкоголя связки разогреваются. Здесь больше похоже на сильную простуду: даже носовое звукоизвлечение слышно. И у нее сильно охрипшие связки», — пояснила Зарубина в беседе с «Московским Комсомольцем».

Шоу-бизнес,Ольга Зарубина,
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