Повалий в Москве вынуждена снимать жилье

«Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь — вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я — с Россией», — сказала Повалий.