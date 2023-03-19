Повалий в Москве вынуждена снимать жилье

Когда-то Таисия Повалий жила с мужем и мамой в Киеве, в особняке площадью 450 квадратных метров. Певица двадцать лет занималась домом и садом, доводя их до совершенств. Однако в связи с ситуацией на Украине Повалий пришлось оставить особняк и переехать в Москву.
А весной прошлого года в Россию приехала и 80-летняя мама исполнительницы, Нина Даниловна Гирявец. Пожилая женщина выезжала через Польшу и Белоруссию, взяв с собой только кошку и минимум вещей. Как сообщает vokrug.tv, дорога далась Нине Даниловне нелегко, пришлось по приезду обращаться к медикам. Но сейчас ей уже ничто не угрожает.
«Сегодня она совершенно другой человек, абсолютно другой! Мама живет, радуется жизни и верит в завтрашний день. Верит в то, что самое страшное позади», — сообщила Таисия.
В Москве семья Повалий снимает трехкомнатную квартиру, собственной недвижимостью звезда пока не обзавелась.
Повалий утверждает, что видит спасение в действиях России на Украине.
«Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь — вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я — с Россией», — сказала Повалий.