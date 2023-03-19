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43 минуты назад

Певец ALON отказался дарить свою песню Бабкиной

Ирина Лебедева

Надежда Бабкина была одной из судей в шоу «Конфетка» Певице очень понравилась песня артиста ALONA из Алматы под названием «Иу». Используя возможности ансамбля «Русская песня», певица переделала клип на эту песню, - пишет ФАН.

Певец ALON отказался дарить свою песню Бабкиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бабкина обратилась к артисту с просьбой подарить ей эту композицию, однако получила отказ. Певец сказал, что может лишь уступить авторские права на льготных условиях.

«Вам мы сделаем скидку», — заявил ALON.

Клип вышел в полуфинал, и занял второе место Первое с перевесом в один голос жюри заняла Виолетта Дидюра с песней «Моя подруга крокодил», с которой работала певица Валерия.

На телеканале ТНТ вышло новое шоу «Конфетка», ведущими которого стали Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Редакторы находят малоизвестные и кустарные клипы, и отдают их в руки профессиональных композиторов, аранжировщиков и артистов. В итоге песня, сделанная «на коленке», приобретает звучание высококачественного хита.

Шоу-бизнес,Валерия,Марина Кравец,Надежда Бабкина,Гарик Мартиросян,
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