Певец ALON отказался дарить свою песню Бабкиной

Надежда Бабкина была одной из судей в шоу «Конфетка» Певице очень понравилась песня артиста ALONA из Алматы под названием «Иу». Используя возможности ансамбля «Русская песня», певица переделала клип на эту песню, - пишет ФАН.

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Бабкина обратилась к артисту с просьбой подарить ей эту композицию, однако получила отказ. Певец сказал, что может лишь уступить авторские права на льготных условиях.

«Вам мы сделаем скидку», — заявил ALON.

Клип вышел в полуфинал, и занял второе место Первое с перевесом в один голос жюри заняла Виолетта Дидюра с песней «Моя подруга крокодил», с которой работала певица Валерия.