Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ

«Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска , другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — задался вопросом Коробков-Землянский в своем Telegram -канале.

Отмечается, что весь 2022 год Меладзе выступал в России. В 2023 году певцу отменили все гастроли и клубные концерты в стране. При этом он продолжил петь на частных мероприятиях — корпоративах, свадьбах, юбилеях и вечеринках для богатых. Гонорар артиста, по данным газеты, упал с 5 до 3 миллионов рублей за час, а гостей таких концертов просят не публиковать фото и видео с артистом.