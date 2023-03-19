В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
57 минут назад

Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Певца Валерия Меладзе собираются проверить на возможное финансирование Вооруженных сил Украины. Соответствующее обращение передано в ГУ МВД России по Москве, сообщает KP.RU.

Инициатором проверки выступил общественный деятель Антон Коробков-Землянский — он направил письмо в Следственный комитет России.

«Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — задался вопросом Коробков-Землянский в своем Telegram-канале.

Отмечается, что весь 2022 год Меладзе выступал в России. В 2023 году певцу отменили все гастроли и клубные концерты в стране. При этом он продолжил петь на частных мероприятиях — корпоративах, свадьбах, юбилеях и вечеринках для богатых. Гонорар артиста, по данным газеты, упал с 5 до 3 миллионов рублей за час, а гостей таких концертов просят не публиковать фото и видео с артистом.

Ранее организатор отмененного концерта Меладзе в Архангельске решил через суд взыскать с певца 1,25 миллиона рублей. Уточняется, что выступление должно было состояться 12 апреля 2022 года, однако его несколько раз переносили. В итоге шоу отменили «в связи со сложившейся ситуацией».

Шоу-бизнес,Видео,Валерий Меладзе,МВД России,Следственный комитет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий