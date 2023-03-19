Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Меладзе в Израиле

Певица Алла Пугачева прокомментировала в Instagram слухи о провальных концертах коллеги Валерия Меладзе в Израиле.
Пугачева заявила, что "должна огорчить врунов", заявляющих о безуспешных выступлениях Меладзе. Артистка поделилась видео, где концерт музыканта собрал полные залы. Примадонна сравнила выступление коллеги с праздником.
"Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры – прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь", - написала Пугачева.
Ранее сообщалось, что организатор отмененного концерта Меладзе в Архангельске подал иск на 1,25 млн рублей.