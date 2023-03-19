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1 час назад

Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Меладзе в Израиле

Газета.Ruиещё 1

Певица Алла Пугачева прокомментировала в Instagram слухи о провальных концертах коллеги Валерия Меладзе в Израиле.

Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Меладзе в Израиле
Фото: alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пугачева заявила, что "должна огорчить врунов", заявляющих о безуспешных выступлениях Меладзе. Артистка поделилась видео, где концерт музыканта собрал полные залы. Примадонна сравнила выступление коллеги с праздником.

"Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры – прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь", - написала Пугачева.

Ранее сообщалось, что организатор отмененного концерта Меладзе в Архангельске подал иск на 1,25 млн рублей.

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