Пугачева опровергла слухи о провальных концертах Меладзе в Израиле

Певица Алла Пугачева прокомментировала в Instagram слухи о провальных концертах коллеги Валерия Меладзе в Израиле.

Фото: alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пугачева заявила, что "должна огорчить врунов", заявляющих о безуспешных выступлениях Меладзе. Артистка поделилась видео, где концерт музыканта собрал полные залы. Примадонна сравнила выступление коллеги с праздником.

"Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры – прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь", - написала Пугачева.