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23 минуты назад

Борисова: «Жду, когда придут за Самойловой»

Ирина Лебедева

Дана Борисова считает, что Оксана Самойлова свои миллионы заработала не вполне честно. И на фоне того, что сейчас возбуждено уголовное дело о сокрытии прибыли блогером Лерчек и ее супругом, стоит проверить им бизнес-деятельность жены рэпера Джигана, и, заодно, и Елены Блиновской. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Борисова: «Жду, когда придут за Самойловой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самойлова постоянно говорит, что 145-ю квартиру купила в Дубае, свадьбу зачем-то спустя 40 лет в браке устроила. Я с огромным нетерпением жду следующего шага, когда придут за Самойловой. Самойлова вызывает у меня раздражение и Блиновская. Я считаю, что они обе аферистки», — сказала Борисова в эфире нового выпуска передачи «Ты не поверишь!

При этом Дана уверена, что люди сами позволяют подобным блогерам обводить их вокруг пальца. Она призвала всех не попадаться на удочки так называемых инфоцыган.

На последнем заседании суда блогерам Лерчек и Артемчек выбрали меру пресечения в виде запрета пользоваться телефоном, почтой и интернетом сроком на два месяца. Супругам разрешены только экстренные вызовы. Такое решение связано с новым уголовным делом, открытым в отношении супругов.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,Оксана Самойлова,Дана Борисова,
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