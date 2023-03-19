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1 час назад

Дочь Славы купила коляску за 150 тысяч рублей

Газета.Ru

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в беседе с mk.ru о самой дорогостоящей вещи для будущего ребенка.

Дочь Славы купила коляску за 150 тысяч рублей
Фото: nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Морозова купила коляску для малыша за 150 тыс. рублей. Девушка объяснила, что это очень хорошая и практичная покупка. Коляска имеет множество функций и очень плавная при передвижении.

"Наша коляска разбирается, можно сделать ее в лежачем положении и прогулочный вариант, а также в качестве автолюльки. Правда, эта автолюлька какая-то неудобная, поэтому мы еще отдельно приобрели", - поделилась Морозова.

Дочь артистки рассказала, что планирует рождать в период с 1 по 13 апреля. Точную дату родов она не знает.

Ранее Слава призналась, что психиатр диагностировал у нее депрессию.

Шоу-бизнес,Александр Морозов,
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