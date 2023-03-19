Дочь Славы купила коляску за 150 тысяч рублей

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в беседе с mk.ru о самой дорогостоящей вещи для будущего ребенка.
Морозова купила коляску для малыша за 150 тыс. рублей. Девушка объяснила, что это очень хорошая и практичная покупка. Коляска имеет множество функций и очень плавная при передвижении.
"Наша коляска разбирается, можно сделать ее в лежачем положении и прогулочный вариант, а также в качестве автолюльки. Правда, эта автолюлька какая-то неудобная, поэтому мы еще отдельно приобрели", - поделилась Морозова.
Дочь артистки рассказала, что планирует рождать в период с 1 по 13 апреля. Точную дату родов она не знает.
Ранее Слава призналась, что психиатр диагностировал у нее депрессию.