Дочь Славы купила коляску за 150 тысяч рублей

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в беседе с mk.ru о самой дорогостоящей вещи для будущего ребенка.

Фото: nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Морозова купила коляску для малыша за 150 тыс. рублей. Девушка объяснила, что это очень хорошая и практичная покупка. Коляска имеет множество функций и очень плавная при передвижении.

"Наша коляска разбирается, можно сделать ее в лежачем положении и прогулочный вариант, а также в качестве автолюльки. Правда, эта автолюлька какая-то неудобная, поэтому мы еще отдельно приобрели", - поделилась Морозова.

Дочь артистки рассказала, что планирует рождать в период с 1 по 13 апреля. Точную дату родов она не знает.