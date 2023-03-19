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1 час назад

Рудковская заявила, что диеты в ее возрасте противопоказаны

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская заявила в беседе с mk.ru, что уже давно не придерживается никаких диет.

Рудковская заявила, что диеты в ее возрасте противопоказаны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рудковская объяснила, что в ее возрасте диеты противопоказаны. Продюсеру 48 лет. Она уверена, что ограничение в еде может нанести серьезный вред здоровью. Чтобы держать себя в форме, звезда занимается спортом и катается на коньках.

Рудовская считает, что до 40-45 лет можно сокращать рацион питания, но в более позднем возрасте стоит задуматься о своем здоровье. Продюсер вспомнила, как раньше придерживалась йогуртовой и кефирных диет, как народная артистка Лариса Долина.

"Они очень хорошо работают. Просто тупо сидишь неделю на йогурте или на кефире. Могла скинуть 5 килограммов за это время", - поделилась звезда.

Ранее Рудковская заступилась за темнокожую актрису после критики ремейка "Русалочки".

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Яна Рудковская,
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