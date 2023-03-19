Представитель МакSим объяснила срыв концерта певицы в Сочи

Представитель российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская объяснила срыв концерта певицы на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщает Super.ru Telegram-канале.

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Отмечается, что артистке стало резко плохо во время выступления. Звезда с трудом произносила слова песни, и спешно покинула сцену, пишет издание.

По словам Богушевской, певица до последнего не хотела отменять концерт, но организм не справился и дал сбой. Вероятно, причиной ухудшения самочувствия стала высокая нагрузка: «много съемок, несколько десятков концертов подряд», уточнила пресс-секретарь МакSим.

«Марине стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит», — рассказала она.