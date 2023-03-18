Домогаров ответил на слухи об отъезде из России

Актер Александр Домогаров резко отреагировал на слухи об отъезде из России. Он заявил, что не покидал страну.
Информация о том, что Домогаров покинул Россию, появилась после отмены в Театре имени Моссовета спектакля «Ричард III» с его участием. В прессе писали, что артист уехал в Европу, где у него есть недвижимость.
«Я устал говорить, снимать видео из дома – я никуда не уехал. Почему кому-то так хочется, чтобы я куда-то уехал?! Что за мания?! Смешно уже становится!» – написал артист в своем Telegram-канале.
Домогаров объяснил, что постановка была отменена из-за его плохого самочувствия. Из-за этого он не смог играть на сцене около четырех часов.