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1 час назад

Семенович раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа

Ирина Лебедева

Анна Семенович в микроблоге выложила рекламную фотосессию. Певица демонстрирует различные купальники. При этом подписчики отметили, что образ певицы на фотографиях принципиально отличается от того, как она выглядит в реальной жизни

Семенович раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Instagram (организация запрещена в России)*

Фолловеры массово критикуют Анну за чрезмерное увлечение фотошопом. Они напомнили Семенович о том, что она ранее выступала за бодипозитив и даже предлагала курсы, где объясняла, как полюбить себя такой, какая есть.

«Анна, вы же сами выступаете за бодипозитив и то, что полная женщина тоже может быть красивой. И этими сильно отфотошопленными фотографиями сильно себе противоречите», ««Зачем столько фотошопа? Люди же не слепые». – пишут они.

Ранее Анна Семенович, которая недавно улетела в отпуск на Мальдивские острова, выступила с обращением к хейтерам. Как сообщает Центральная Служба Новостей, в своем блоге исполнительница высказалась о своем отношении к обидчикам и гневным комментариям.

*владелец - компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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