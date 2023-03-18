Семенович раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа

Анна Семенович в микроблоге выложила рекламную фотосессию. Певица демонстрирует различные купальники. При этом подписчики отметили, что образ певицы на фотографиях принципиально отличается от того, как она выглядит в реальной жизни

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Фолловеры массово критикуют Анну за чрезмерное увлечение фотошопом. Они напомнили Семенович о том, что она ранее выступала за бодипозитив и даже предлагала курсы, где объясняла, как полюбить себя такой, какая есть.

«Анна, вы же сами выступаете за бодипозитив и то, что полная женщина тоже может быть красивой. И этими сильно отфотошопленными фотографиями сильно себе противоречите», ««Зачем столько фотошопа? Люди же не слепые». – пишут они.

Ранее Анна Семенович, которая недавно улетела в отпуск на Мальдивские острова, выступила с обращением к хейтерам. Как сообщает Центральная Служба Новостей, в своем блоге исполнительница высказалась о своем отношении к обидчикам и гневным комментариям.