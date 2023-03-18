Шаляпин объяснил, почему продает квартиру

Прохор Шаляпин пожаловался на снижение доходов, из-за чего он никак не может достроить загородный дом. Певец принял решение продать одну из своих квартир. Это четырехкомнатные апартаменты площадью 140 квадратных метров недалеко от центра столицы. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
«Я выставил на продажу квартиру в Даниловском районе, потому что мне нужно вложить деньги в кое-что другое здесь в России. Я не собираюсь никуда уезжать, как некоторые. Но продажи квартир сейчас упали, даже с большими скидками никто не покупает, потому что сейчас время приобретать, а не продавать. Я хочу кое-что купить, но для этого нужно что-то продать», — заявил певец.
Прохор Шаляпин поддержал инициативу министерства культуры по созданию агитационной бригады, которая будет выступать перед бойцами, участвующими в СВО. Певец выразил готовность вступить в агитбригаду. Он отметил, что если предложат выступить перед бойцами, то он обязательно согласится. По словам музыканта, это не только долг, но и честь для артиста.