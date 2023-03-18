Шаляпин объяснил, почему продает квартиру

«Я выставил на продажу квартиру в Даниловском районе, потому что мне нужно вложить деньги в кое-что другое здесь в России. Я не собираюсь никуда уезжать, как некоторые. Но продажи квартир сейчас упали, даже с большими скидками никто не покупает, потому что сейчас время приобретать, а не продавать. Я хочу кое-что купить, но для этого нужно что-то продать», — заявил певец.