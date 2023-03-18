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2 часа назад

Клара Новикова созналась во лжи о романе с молодым любовником

Слово и Дело

Народная артистка России Клара Новикова призналась, что выдумала роман с молодым избранником ради пиара. По словам звезды «Аншлага», таким образом она хотела привлечь внимание к своей персоне.

Клара Новикова созналась во лжи о романе с молодым любовником
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Новикова раскрыла правду об отношениях с молодым парнем. Оказалось, что у 76-летней звезды нет романтической связи, она ее просто выдумала. Причиной послужило отсутствие развлекательных передач на федеральных каналах на фоне политических событий.

«Хочется же каких-то легенд и баек. Они всегда были вокруг артистов. И публике это интересно. Когда все об этом стали писать, я понимала, с чего это началось. Поэтому реагировала спокойно. Чего обо мне только не писали! И что я умерла, и что у меня появился внебрачный сын. Якобы была какая-то интрижка в молодости», – созналась артистка во лжи в беседе с «МК».

Звезда «Аншлага» сообщила, что ее дочь спокойно отнеслась к новым отношениям матери. По словам Новиковой, наследница ничего не смогла бы сделать, даже если бы это оказалось правдой.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,
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