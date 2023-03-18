Клара Новикова созналась во лжи о романе с молодым любовником

«Хочется же каких-то легенд и баек. Они всегда были вокруг артистов. И публике это интересно. Когда все об этом стали писать, я понимала, с чего это началось. Поэтому реагировала спокойно. Чего обо мне только не писали! И что я умерла, и что у меня появился внебрачный сын. Якобы была какая-то интрижка в молодости», – созналась артистка во лжи в беседе с «МК».