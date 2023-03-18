Юрий Антонов рассказал о несбывшейся мечте. Народный артист России очень любит животных. У него большой участок, где живут не только кошки-собаки, но и белки, гуси и даже павлин. Антонов много лет мечтает завести оленя, но не может нигде купить олененка. Об этом пишет портал prozvezd.info.

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«Маленького купить очень тяжело: практически невозможно. У меня не получилось. Олененок должен быть совсем маленьким, чтобы фактически с первых дней приучался жить рядом с человеком. Иначе он просто не сможет адаптироваться», — объяснил Антонов.

Заводить уже взрослое животное певец не готов. По его мнению, взрослую особь «содержать невозможно».