Пугачева и Манижа опубликовали совместные фото из Тель-Авива

Певица Алла Пугачева посетила концерт Манижи в Тель-Авиве. Она опубликовала видео выступления исполнительницы на свой странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и поделилась совместным селфи. На странице Манижи также появилась фотография с Примадонной.
«Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом», — написала певица.
Согласно соцсетям Манижи, ее концерт состоялся 16 марта в Тель-Авиве в клубе Barbi.
Вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и двумя детьми Пугачева переехала в Израиль в 2022 году.