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33 минуты назад

Алла Пугачева и Манижа опубликовали совместные фото из Тель-Авива

Газета.Ruиещё 1

Певица Алла Пугачева посетила концерт Манижи в Тель-Авиве. Она опубликовала видео выступления исполнительницы на свой странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и поделилась совместным селфи. На странице Манижи также появилась фотография с Примадонной.

Пугачева и Манижа опубликовали совместные фото из Тель-Авива
Фото: ТАССТАСС

«Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом», — написала певица.

Согласно соцсетям Манижи, ее концерт состоялся 16 марта в Тель-Авиве в клубе Barbi.

alla_orfey/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и двумя детьми Пугачева переехала в Израиль в 2022 году.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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