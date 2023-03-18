Пугачева и Манижа опубликовали совместные фото из Тель-Авива

Певица Алла Пугачева посетила концерт Манижи в Тель-Авиве. Она опубликовала видео выступления исполнительницы на свой странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и поделилась совместным селфи. На странице Манижи также появилась фотография с Примадонной.