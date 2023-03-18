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59 минут назад

Сябитова объяснила женщинам, как вести себя при измене мужа

Ирина Лебедева

Роза Сябитова высказалась на тему супружеских измен. Телесваха напомнила, что весной у людей происходят гормональные всплески, которые толкают людей на различные неблаговидные поступки, в том числе, на измены.

Сябитова объяснила женщинам, как вести себя при измене мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роза посоветовала дамам наказать загулявшего супруга, если, конечно, о разводе речь не идет. Об этом она пишет в своем Телеграм-канале.

«Прежде чем выбрать способ наказания, необходимо понять, что наказание–это не причинение боли в отместку, а выработанная линия поведения, которая заставит мужчину сомневаться в своих поступках и задуматься о вас и о ваших отношениях».

Роза предостерегла женщин от тотального контроля, попыток уличения в предательстве и упреков.

«Один из способов, который могу рекомендовать, — это «наказание ревностью». Его главное правило: основания для ревности есть, а фактов нет. Подозрение должно рождаться буквально из ниоткуда, но возможности упрекнуть вас быть не должно. Например, придите домой с цветами. На его вопрос: «Кто подарил?» — скажите честно. — Купила сама», — посоветовала Сябитова.

Ранее Роза Сябитова призналась, что в личных отношениях всегда придерживалась принципа, что любовь – не самое главное в жизни. Еще бабушка внушала ей, что главное – удачно выйти замуж, тогда все будет хорошо. Роза так и старалась поступать – своих мужей она выбирала по расчету.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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