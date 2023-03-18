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52 минуты назад

Новикова придумала историю про молодого любовника

Ирина Лебедева

Народная артистка России Клара Новикова призналась, что хотела лишний раз привлечь к себе внимание и поэтому придумала историю о том, что у нее роман с молодым мужчиной. Об этом информирует «Московский Комсомолец»

Новикова придумала историю про молодого любовника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это же провокации мои. Хочется же каких-то легенд и баек. Они всегда были вокруг артистов. И публике это интересно», сказала Новикова.

Дочь Клары Мария мамину историю поддержала, что поспособствовало заинтересованности публики.

«Маша тоже пошутила, это ее юмор. У мамы молодой любовник, подумаешь! Что она может сделать? Пускай маме на здоровье будет», - посмеялась юмористка.

Клара Новикова практически ничего не рассказывала о личной жизни после смерти второго супруга. Но на своем творческом вечере 76-летняя юмористка призналась, что е ее жизни появился поклонник, который значительно ее моложе.

Шоу-бизнес,Клара Новикова,
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