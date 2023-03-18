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1 час назад

Рудковская высказалась об опасности диет

Ирина Лебедева

Яна Рудковская заявила. что уже некоторое время не придерживается никаких диет. Потому что после 40 лет ограничение в питании опасно для организма. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

Рудковская высказалась об опасности диет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне уже за сорок: диеты в моем возрасте противопоказаны. Можно нанести серьезный вред здоровью. Поэтому в последнее время я никакими диетами не пользуюсь. Просто занимаюсь спортом в свое удовольствие и иногда катаюсь на коньках», - пояснила продюсер.

Для поддержания себя в форме Яна придерживается здорового образа жизни, пищу принимает маленькими порциями и много двигается.

Яну Рудковскую разоблачили в третьем эпизоде нового сезона «Маски» на НТВ. По словам Рудковской, ей не обидно покидать шоу — она была уверена, что ее раскроют после третьего-четвертого выпуска.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,
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