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24 минуты назад

Полина Гагарина ударила Басту на съемках "Голоса"

Газета.Ru

Певица Полина Гагарина набросилась с кулаками на рэпера Басту (Василия Вакуленко) во время съемок шоу «Голос» на Первом канале. По новым правилам проекта наставники могут отправлять коллег в блок — этим приемом воспользовался Владимир Пресняков, когда все повернулись к участнице Маргарите Багдасарян из Сочи. Он лишил Антона Беляева права выбора. Другие наставники подумали, что этой опцией воспользовалась Гагарина, поскольку раньше она чаще всего отправляла коллег в блок.

Полина Гагарина ударила Басту на съемках "Голоса"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я хотела это сделать, да! Но хочу знать, кто из нас крыса», — возмутилась Гагарина.

Когда выяснилось, что Беляева отправил в блок Пресняков, Баста заявил: «Володя у нас хитрый, а Полина — сумасшедшая».

После блестящего выступления Василия Шкивидорова в блоке оказалась Гагарина. Она подошла к 35-летнему участнику с намерением заполучить его вне конкурса. Поняв, что это невозможно, по пути к своему месту Гагарина остановилась у Вакуленко и начала его бить.

«Меня избили на рабочем месте, это агрессия!» — отреагировал Баста.

Шоу-бизнес,Баста,Антон Беляев,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Первый канал,
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