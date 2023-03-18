Полина Гагарина ударила Басту на съемках "Голоса"

Певица Полина Гагарина набросилась с кулаками на рэпера Басту (Василия Вакуленко) во время съемок шоу «Голос» на Первом канале. По новым правилам проекта наставники могут отправлять коллег в блок — этим приемом воспользовался Владимир Пресняков, когда все повернулись к участнице Маргарите Багдасарян из Сочи. Он лишил Антона Беляева права выбора. Другие наставники подумали, что этой опцией воспользовалась Гагарина, поскольку раньше она чаще всего отправляла коллег в блок.