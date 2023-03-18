Наталья Штурм рассказала о чудесном спасении

Наталья Штурм сейчас находится в свадебном путешествии на Карибах. Там с 56-летней певицей едва не случилось непоправимое. Наталья хотела снять на камеру телефона океанскую волну, но не рассчитала расстояние. Волна ее накрыла и потащила в океан. Об этой истории она рассказала в микроблоге.
«Парень из Лиона спас меня. Хотела большую волну для вас снять. Как шарахнет по ногам, и я упала, за ней вторая. Хрестоматия для экстремалов. С головой накрыло и потащило. Слышу, парень кричит мне и бежит ко мне. Схватил и рывком вытащил. Я в шоке, у меня ступор какой-то… спасибо парню. Жива осталась и Слава Богу», — написала Наталья.
По ее словам, шок от произошедшего был настолько силен, что она даже не спросила имени своего спасителя, - отмечает 5 Канал.
Ранее стало известно, что Штурм и ювелир по имени Альберт, за которого она недавно вышла замуж, улетели в свадебное путешествие на остров Сен-Мартен в Карибском море.