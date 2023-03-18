Наталья Штурм рассказала о чудесном спасении

«Парень из Лиона спас меня. Хотела большую волну для вас снять. Как шарахнет по ногам, и я упала, за ней вторая. Хрестоматия для экстремалов. С головой накрыло и потащило. Слышу, парень кричит мне и бежит ко мне. Схватил и рывком вытащил. Я в шоке, у меня ступор какой-то… спасибо парню. Жива осталась и Слава Богу», — написала Наталья.