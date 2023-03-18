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1 час назад

Наталья Штурм рассказала о чудесном спасении

Ирина Лебедева

Наталья Штурм сейчас находится в свадебном путешествии на Карибах. Там с 56-летней певицей едва не случилось непоправимое. Наталья хотела снять на камеру телефона океанскую волну, но не рассчитала расстояние. Волна ее накрыла и потащила в океан. Об этой истории она рассказала в микроблоге.

Наталья Штурм рассказала о чудесном спасении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Парень из Лиона спас меня. Хотела большую волну для вас снять. Как шарахнет по ногам, и я упала, за ней вторая. Хрестоматия для экстремалов. С головой накрыло и потащило. Слышу, парень кричит мне и бежит ко мне. Схватил и рывком вытащил. Я в шоке, у меня ступор какой-то… спасибо парню. Жива осталась и Слава Богу», — написала Наталья.

По ее словам, шок от произошедшего был настолько силен, что она даже не спросила имени своего спасителя, - отмечает 5 Канал.

Ранее стало известно, что Штурм и ювелир по имени Альберт, за которого она недавно вышла замуж, улетели в свадебное путешествие на остров Сен-Мартен в Карибском море.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,
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