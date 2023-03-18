Волочкова выставила на продажу свои квартиры

У Анастасии Волочковой после скандального расставания с Игорем Вдовиным, которому она ссудила в свое время крупную сумму денег, долгое время не получалось стребовать с отца своей дочери долги. Но в итоге, как информирует Экспресс Газета, компенсацию она все же получила и стала хозяйкой нескольких квартир в Астрахани. Теперь балерина их реализует.

Накануне Анастасия в своем микроблоге прорекламировала услуги риелтора, которая, в том числе, занимается продажей ее апартаментов, и предложила подписчиками свою недвижимость.

«Так что если захотите приобрести оставшиеся несколько квартир в элитном доме на берегу Волги, щедро делюсь контактом Светланы», – сообщила Волочкова