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35 минут назад

Волочкова выставила на продажу свои квартиры

Ирина Лебедева

У Анастасии Волочковой после скандального расставания с Игорем Вдовиным, которому она ссудила в свое время крупную сумму денег, долгое время не получалось стребовать с отца своей дочери долги. Но в итоге, как информирует Экспресс Газета, компенсацию она все же получила и стала хозяйкой нескольких квартир в Астрахани. Теперь балерина их реализует.

Волочкова выставила на продажу свои квартиры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне Анастасия в своем микроблоге прорекламировала услуги риелтора, которая, в том числе, занимается продажей ее апартаментов, и предложила подписчиками свою недвижимость.

«Так что если захотите приобрести оставшиеся несколько квартир в элитном доме на берегу Волги, щедро делюсь контактом Светланы», – сообщила Волочкова

Анастасия Волочкова не первый год дружит с Никитой Джигурдой. Они часто эпатируют публику своими выходками и считают друг друга близкими людьми. Психолог Вероника Степанова отметила, что Джигурда не просто так общается с Волочковой. По ее словам, он просто выбрал себе очередную жертву, чтобы она в итоге переписала на него свой дом.

Шоу-бизнес,Вероника Степанова,Игорь Вдовин,Никита Джигурда,
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