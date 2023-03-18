Как сейчас выглядит мама Стифлера

Дженнифер Кулидж, американская комедийная актриса, запомнилась зрителям после сыгранной ей роли мамы Стифлера в сериале «Американский пирог». Именно благодаря ей в 90-е вошло в обиход сленговое словечко «милфа», обозначающее привлекательную и сексапильную даму зрелого возраста.

Как рассказывает «Комсомольская Правда», многие представители киноиндустрии очень страдают из-за того, что после удачной роли их начинают ассоциировать с определенным образом. Однако Дженнифер сделала ставку на «милфу» и не прогадала. Она осталась верна своему имиджу ироничной блондинки с аппетитными формами, по которой сходят с ума молодые ребята.

Кулидж – востребованная и любимая публикой актриса. Она снималась во многих кинофильмах и телесериалах, а в 2021 и 2022 году исполнила роль Тани Макуэйд в двух сезонах сериала HBO «Белый лотос», за который была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана[6], премии «Золотой Глобус», и ряда других

Актриса разменяла седьмой десяток, но по-прежнему выглядит молодо и привлекательно. Однако свою личную жизнь Дженнифер тщательно скрывает от публики и папарацци. Она ведет социальные сети, но беседует с поклонниками только о благотворительной деятельности, в частности, о защите животных.