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58 минут назад

Дженнифер Кулидж (мама Стифлера) скрывает личную жизнь

Ирина Лебедева

Дженнифер Кулидж, американская комедийная актриса, запомнилась зрителям после сыгранной ей роли мамы Стифлера в сериале «Американский пирог». Именно благодаря ей в 90-е вошло в обиход сленговое словечко «милфа», обозначающее привлекательную и сексапильную даму зрелого возраста.

Как сейчас выглядит мама Стифлера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказывает «Комсомольская Правда», многие представители киноиндустрии очень страдают из-за того, что после удачной роли их начинают ассоциировать с определенным образом. Однако Дженнифер сделала ставку на «милфу» и не прогадала. Она осталась верна своему имиджу ироничной блондинки с аппетитными формами, по которой сходят с ума молодые ребята.

Кулидж – востребованная и любимая публикой актриса. Она снималась во многих кинофильмах и телесериалах, а в 2021 и 2022 году исполнила роль Тани Макуэйд в двух сезонах сериала HBO «Белый лотос», за который была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана[6], премии «Золотой Глобус», и ряда других

Актриса разменяла седьмой десяток, но по-прежнему выглядит молодо и привлекательно. Однако свою личную жизнь Дженнифер тщательно скрывает от публики и папарацци. Она ведет социальные сети, но беседует с поклонниками только о благотворительной деятельности, в частности, о защите животных.

У актрисы есть две собаки, в которых она души не чает. Живет Дженнифер в собственном доме в Голливуде, а также в Новом Орлеане, где у нее имеется недвижимость.

Шоу-бизнес,Дженнифер Кулидж,
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