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17 минут назад

Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним девушках

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Российский певец Стас Михайлов рассказал в беседе с «Мослентой» о «кочующих» за ним девушках, признавшись в любви к своим постоянным поклонницам.

Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним девушках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть девушки, которые кочуют за мной из концерта в концерт, ездят по городам, постоянно поддерживают. Я их очень люблю, ценю и уважаю. Часто женщины приходят на мои концерты с подарками. То какие-нибудь торты с моим портретом принесут, то какие-то кубики с моими фотографиями, то еще что-то необычное выдумают. Такие идейные у меня фанатки! Приятно осознавать, что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что это ты», — сказал артист.

По словам Михайлова, он следит за своими главными фан-клубами, помнит имена фанатов и многих знает в лицо.

Ранее Стас Михайлов рассказал, что не хотел бы, чтобы его дети стали певцами. Однако будет помогать им, если они решат начать музыкальную карьеру.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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