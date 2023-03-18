Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним девушках

«Есть девушки, которые кочуют за мной из концерта в концерт, ездят по городам, постоянно поддерживают. Я их очень люблю, ценю и уважаю. Часто женщины приходят на мои концерты с подарками. То какие-нибудь торты с моим портретом принесут, то какие-то кубики с моими фотографиями, то еще что-то необычное выдумают. Такие идейные у меня фанатки! Приятно осознавать, что они любят тебя не за что-то, а просто потому, что это ты», — сказал артист.