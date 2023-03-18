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21 минуту назад

NYT: оперу в Нью-Йорке обязали выплатить российской певице Нетребко 200 тысяч долларов

Ura.Ruиещё 1

В Нью-Йорке российской оперной певице Анне Нетребко выплатят более 200 000 долларов в качестве компенсации. Певице не выплачивали гонорар после того, как та отказалась выступать против спецоперации России на Украине.

Оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко 200 тысяч долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Арбитр обязал Метрополитен-опера (оперный театр, расположенный на Бродвее в Нью-Йорке — прим. URA.RU) выплатить российской сопрано Анне Нетребко более 200 000 долларов за выступления, отмененные в прошлом году после того, как она отказалась осудить президента России Владимира Путина [после начала спецоперации на Украине]», — сообщает американская газета The New York Times.

Этого удалось достигнуть из-за специального договорного соглашения, которое певица заключала с оперным театром. По его условиям учреждение должно платить исполнителям, даже если они позже решили не нанимать их. Исполнительнице из-за ее позиции отменили выступления концертов «Дон Карло», «Сила судьбы» и «Андреа Шенье».

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Ранее Анна Нетребко в нетрезвом виде оскорбила своих подписчиков в соцсетях. После она уточнила, что назвала «долбоящерами» не своих поклонников, а представителей прессы. Певицу внесли в «черный список» Германии из-за ее позиции по отношению к России. Также сообщалось, что в Австрии отменили выступление российского пианиста Дениса Мацуева, пишет RT. Украина ввела санкции против 119 известных российских деятелей, в том числе и Анны Нетребко, сообщает телеканал 360.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,Денис Мацуев,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
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