Оперу в Нью-Йорке обязали выплатить Нетребко 200 тысяч долларов

В Нью-Йорке российской оперной певице Анне Нетребко выплатят более 200 000 долларов в качестве компенсации. Певице не выплачивали гонорар после того, как та отказалась выступать против спецоперации России на Украине.

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«Арбитр обязал Метрополитен-опера (оперный театр, расположенный на Бродвее в Нью-Йорке — прим. URA.RU) выплатить российской сопрано Анне Нетребко более 200 000 долларов за выступления, отмененные в прошлом году после того, как она отказалась осудить президента России Владимира Путина [после начала спецоперации на Украине]», — сообщает американская газета The New York Times.

Этого удалось достигнуть из-за специального договорного соглашения, которое певица заключала с оперным театром. По его условиям учреждение должно платить исполнителям, даже если они позже решили не нанимать их. Исполнительнице из-за ее позиции отменили выступления концертов «Дон Карло», «Сила судьбы» и «Андреа Шенье».