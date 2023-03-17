Песни Пугачевой и Агутина запретили к ротации на радио

Музыкальный критик Олег Кармунин опубликовал список песен, которые запретили пускать в эфир на одной из российских радиостанций. В их числе оказались песни Аллы Пугачёвой , Леонида Агутина и братьев Меладзе.

Всего в списке более двухсот запрещённых песен. Среди них есть композиции не только Пугачевой, Агутина и братьев Меладзе, но и песни Верки Сердючки, Наргиз, группы «Время и Стекло», Макса Барских, и других знаменитостей, которые покинули Россию или выступили против СВО.