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36 минут назад

Музыкальный критик показал список запрещенных на российском радио песен

Елена Прошина

Музыкальный критик Олег Кармунин опубликовал список песен, которые запретили пускать в эфир на одной из российских радиостанций. В их числе оказались песни Аллы Пугачёвой, Леонида Агутина и братьев Меладзе.

Песни Пугачевой и Агутина запретили к ротации на радио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в списке более двухсот запрещённых песен. Среди них есть композиции не только Пугачевой, Агутина и братьев Меладзе, но и песни Верки Сердючки, Наргиз, группы «Время и Стекло», Макса Барских, и других знаменитостей, которые покинули Россию или выступили против СВО.

Отдельно Кармунин выделил запрет композиций Софии Ротару. По мнению критика, причины такого решения не совсем понятны.

«Также порадовал бан песни Наташи Королевой "Киевский Мальчишка" и кавера Леонида Агутина "Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил". По понятным причинам. И еще – отдельной строкой – нельзя ставить песню "Комбинации" со словами "Американ бой, уеду с тобой. Москва, прощай!". Это трогательно», – добавил музыкальный критик.

Ранее Илья Резник рассказал, кто будет исполнять хиты Аллы Пугачёвой на его юбилейном концерте.

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