Экс-супруга Моргенштерна высказалась о трудной жизни с рэпером

Экс-супруга 25-летнего российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), 22-летняя блогерша и модель Дилара Зинатуллина рассказала о трудностях жизни с рэпером. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале Анастасии Анисимовой.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка отметила, что пережить разрыв с рэпером ей было тяжело, однако она благодарна артисту, так как, по ее словам, все, что она сейчас имеет — «его заслуга».

«Он сделал меня намного сильнее — ни для кого не секрет, что он не раз разбивал мое сердечко. Я все еще верю в любовь, потому что она у нас была, искренняя», — призналась Зинатуллина.

Экс-супруга исполнителя добавила, что после развода с Моргенштерном ее финансовое положение улучшилось, так как во время отношений скандальное поведение артиста влияло на нее и ее заработок.

«Когда мы были вместе, он обеспечивал меня, дарил мне дорогие подарки. Расставание с ним, как это ни странно, сказалось на мне хорошо. Все-таки у этого молодого человека есть проблемки, и они отражались на мне. Сейчас же мне намного проще, спокойнее, особенно с рекламными контрактами», — рассказала блогерша.

В апреле прошлого года Дилара Зинатуллина подтвердила опасения поклонников по поводу развода с рэпером спустя семь месяцев после свадьбы, записав видео. В нем девушка объяснила, что не сошлась с Алишером характерами.

В конце февраля 2023-го пара подала на официальный развод.