Гордон объяснил продажу подаренного ему пиджака Жириновского

«Да, пиджак Жириновского. Мне подарен Владимиром Вольфовичем в эфире Первого канала в программе "Политика". Чуть больше года назад я его подарил приятелю», — ответил Гордон на вопрос, действительно ли выставленный на аукцион пиджак принадлежал лидеру ЛДПР.

По словам Гордона, недавно он получил письмо с просьбой разрешить продать пиджак.

«Меня уверили, что деньги пойдут на благотворительность. Я не возражал», — отметил телеведущий.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что партия не имеет отношения к выставленному ранее на аукцион красному пиджаку. При этом он отметил, что какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане.

17 марта появилась информация о том, что красный пиджак, который носил Владимир Жириновский, выставили на аукцион. Данный предмет гардероба планируют продать за 250 тысяч рублей. Отмечается, что в нем политик посещал заседания Государственной Думы.