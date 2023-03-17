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1 час назад

Ведущий Первого канала объяснил продажу подаренного ему пиджака Жириновского

Lenta.ru

Ведущий ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон объяснил, почему красный пиджак, который ему подарил бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, выставили на аукцион. В беседе с «Газетой.RU» он рассказал, что отдал вещь своему приятелю, который позже решил его продать.

Гордон объяснил продажу подаренного ему пиджака Жириновского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Да, пиджак Жириновского. Мне подарен Владимиром Вольфовичем в эфире Первого канала в программе "Политика". Чуть больше года назад я его подарил приятелю», — ответил Гордон на вопрос, действительно ли выставленный на аукцион пиджак принадлежал лидеру ЛДПР.

По словам Гордона, недавно он получил письмо с просьбой разрешить продать пиджак.

«Меня уверили, что деньги пойдут на благотворительность. Я не возражал», — отметил телеведущий.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что партия не имеет отношения к выставленному ранее на аукцион красному пиджаку. При этом он отметил, что какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане.

17 марта появилась информация о том, что красный пиджак, который носил Владимир Жириновский, выставили на аукцион. Данный предмет гардероба планируют продать за 250 тысяч рублей. Отмечается, что в нем политик посещал заседания Государственной Думы.

Бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после заражения коронавирусом и более чем двух месяцев лечения. Ему было 75 лет.

Шоу-бизнес,Александр Гордон,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Первый канал,
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