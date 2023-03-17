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17 минут назад

Богомолов подарил Собчак кольцо почти за четыре миллиона рублей

Lenta.ru

Российский режиссер Константин Богомолов подарил своей супруге, ведущей Ксении Собчак, кольцо почти за четыре миллиона рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Богомолов подарил Собчак кольцо почти за 4 млн рублей
Фото: соцсетисоцсети

41-летняя знаменитость записала видео, в котором показала на камеру подарок от мужа. На размещенных кадрах видно, как журналистка достает из белой коробки бренда Parure Atelier кольцо с двумя массивными изумрудами.

Стоимость данного ювелирного украшения на сайте марки не указана. Однако в распоряжении журналистов издания РБК Life оказался комментарий представителя Parure Atelier. По его словам, цена данного кольца составляет 3,8 миллиона рублей. «В кольце использованы изумруды огранки "кушон" каждый по 10 карат (месторождение — Замбия и Колумбия) и бриллианты», — рассказал собеседник издания.

«Сейчас будет один секрет и один лайфхак. Секрет: муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием "Чей мужик больше букет домой притащит". Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок. Кольцо от Parure Atelier, о котором я так мечтала», — подписала публикацию Собчак и посоветовала девушкам составлять к праздникам списки желаемых подарков.

В январе журналисты информационного портала «СамараГоворит» увидели в украшениях российской ведущей Ксении Собчак поддержку Украины. Телезвезда, в свою очередь, отреагировала на статью упомянутого СМИ и заявила, что винтажные серьги Yves Saint Laurent на самом деле выполнены из золота и дополнены аквамарином.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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