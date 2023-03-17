Тодоренко рассказала об отказе от обучения в Париже

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась Telegram-канале, что в молодости ей предлагали обучение в Париже.

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Когда Тодоренко было 18, у нее была возможность обучаться в университет Сорбонна на факультет культурологии в Париже. Ведущая рассказала, что несколько месяцев рассматривала предложение, но отказалась. Девушка переживала, что не знает французского языка.

Тодоренко не жалеет об утраченной возможности, но иногда представляет, как могла бы сложиться ее жизнь.

«До сих пор иногда подумываю томными летними вечерами: а что было бы если бы я согласилась и бросилась с головой в обучение, поехала в Париж и подала документы в университет?» — отметила блогерша.