Айза-Лилуна Ай высказалась об уголовном деле блогера Лерчек

Все мы вчера в напряжении наблюдали за развязкой скандальной истории семьи Чекалиных. Super прямо из зала суда стало известно, какой приговор был вынесен Лерчек и какое наказание получил ее супруг Артем. Также адвокат блогера эксклюзивно прокомментировал нам решение суда. Инцидент в звездной семье сегодня обсуждает весь интернет, и, конечно, насчет произошедшего решила высказаться Айза. Начала девушка с того, что сразу обмолвилась: об истории Лерчек она может говорить, только опираясь на личный (богатый) опыт.
Айза-Лилуна Ай
«В 2013 году, когда я стала приглашенным партнером в открывающемся салоне красоты, я поняла, что документы очень важны — очень важно в этом разбираться. Так я и лишилась своего первого бизнеса, потому что ничего в этом не понимала. <...> Везде бизнес по-честному делать сложно. Тебе в команду обязательно нужен юрист, бухгалтер, нотариус... куча людей, которые тебя ведут. Любой бизнес важно делать по закону, чтобы у тебя в какой-то момент это все не рухнуло, а это рухнет, потому что долго кого-то дурить [не получится]»
Экс-супруга Гуфа призналась, что из-за отсутствия опыта тоже использовала незаконные способы заработка и неофициально брала деньги за рекламу. Но, разобравшись во всем, стала вести все свои бренды по закону. «Насчет Лерчек: человек молодец. Лерчек и ее семья — прекрасные блогеры. Тут ничего не скажешь», — перешла Айза к волнующей всех теме.
Продолжая разговор о блогерах, Айза пришла к заключению, что все произошло из-за непрофессионализма команды Лерчек. А также пожелала семье Чекалиных поскорее разобраться с проблемами и получше изучить закон.
Айза-Лилуна Ай
«Я не знаю, кто бухгалтер у Лерчек, но даже захотеть порекомендовать такую схему — это прямо подставить человека. Вряд ли Лера сама "доперла", это нельзя делать, это незаконно. <...> Я в Лерчеке абсолютно не вижу какого-то "злого гения". И мне искренне кажется, что она просто не знала, что происходит, и, наверное, не до конца знала букву закона. Это видно, потому что она неплохой человек. Она очень круто продает: этому я прямо завидую в ней. Надеюсь, что ситуация разрешится так или иначе в пользу ребят, и это станет для них неким звоночком, что нужно изучать не только права, но и обязанности»
Вчера стало известно об аресте имущества блогера Лерчек. Ранее мы писали об обысках в доме семьи (видео можно посмотреть здесь) и шокирующем количестве золота и множестве паспортов, найденных у четы Чекалиных, и предъявленном им обвинении. Вчера мы также писали, что в отношении Лерчек и ее мужа Артема завели второе уголовное дело — о легализации денежных средств в особо крупном размере.