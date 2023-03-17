Айза-Лилуна Ай высказалась об уголовном деле блогера Лерчек

«Я не знаю, кто бухгалтер у Лерчек, но даже захотеть порекомендовать такую схему — это прямо подставить человека. Вряд ли Лера сама "доперла", это нельзя делать, это незаконно. <...> Я в Лерчеке абсолютно не вижу какого-то "злого гения". И мне искренне кажется, что она просто не знала, что происходит, и, наверное, не до конца знала букву закона. Это видно, потому что она неплохой человек. Она очень круто продает: этому я прямо завидую в ней. Надеюсь, что ситуация разрешится так или иначе в пользу ребят, и это станет для них неким звоночком, что нужно изучать не только права, но и обязанности»