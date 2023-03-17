Губерниев назвал российский шоу-бизнес "змеиным гнездышком"

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с News.ru, что в российском шоу-бизнесе много фальши.

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Губерниев отметил, что долго находится в шоу-бизнесе, поэтому многое знает. Ведущий назвал эту сферу «змеиным гнездышком». По его мнению, он один из «самых искренних персонажей» в данной профессии.

Губерниев также рассказал, что следит за разнообразными программами на телевидении.

«Я смотрю, как работают коллеги — телевизионные ведущие, что-то подмечаю для себя», — объяснил комментатор.