Губерниев назвал российский шоу-бизнес "змеиным гнездышком"

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с News.ru, что в российском шоу-бизнесе много фальши.
Губерниев отметил, что долго находится в шоу-бизнесе, поэтому многое знает. Ведущий назвал эту сферу «змеиным гнездышком». По его мнению, он один из «самых искренних персонажей» в данной профессии.
Губерниев также рассказал, что следит за разнообразными программами на телевидении.
«Я смотрю, как работают коллеги — телевизионные ведущие, что-то подмечаю для себя», — объяснил комментатор.
Ранее Губерниев заявил, что в их отношениях с коллегой Ольгой Бузовой «нет антагонизма». Он понадеялся сняться с ведущей в совместном проекте.