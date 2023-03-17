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18 минут назад

Губерниев назвал российский шоу-бизнес "змеиным гнездышком"

Газета.Ru

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с News.ru, что в российском шоу-бизнесе много фальши.

Губерниев назвал российский шоу-бизнес "змеиным гнездышком"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губерниев отметил, что долго находится в шоу-бизнесе, поэтому многое знает. Ведущий назвал эту сферу «змеиным гнездышком». По его мнению, он один из «самых искренних персонажей» в данной профессии.

Губерниев также рассказал, что следит за разнообразными программами на телевидении.

«Я смотрю, как работают коллеги — телевизионные ведущие, что-то подмечаю для себя», — объяснил комментатор.

Ранее Губерниев заявил, что в их отношениях с коллегой Ольгой Бузовой «нет антагонизма». Он понадеялся сняться с ведущей в совместном проекте.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,
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