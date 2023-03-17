Водонаева рассказала о плохой успеваемости сына

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в Telegram-канале об успеваемости сына.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Водонаева опубликовала шутку, что круглым отличникам в школе понадобится психотерапевт в будущем. Блогерша решила спросить у сына Богдана про его оценки. Она уверила, что мальчику психолог не пригодится.

В ролике Богдан уклончиво отвечает на свои оценки, чтобы не расстраивать мать. В итоге сын звезды признался, что имеет двойки и тройки в четверти.

«В смысле у тебя есть двойки? По какому? Как не знаешь? По каким предметам? Я спокойна», — отметила Водонаева.