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1 час назад

Водонаева рассказала о плохой успеваемости сына

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в Telegram-канале об успеваемости сына.

Водонаева рассказала о плохой успеваемости сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водонаева опубликовала шутку, что круглым отличникам в школе понадобится психотерапевт в будущем. Блогерша решила спросить у сына Богдана про его оценки. Она уверила, что мальчику психолог не пригодится.

В ролике Богдан уклончиво отвечает на свои оценки, чтобы не расстраивать мать. В итоге сын звезды признался, что имеет двойки и тройки в четверти.

«В смысле у тебя есть двойки? По какому? Как не знаешь? По каким предметам? Я спокойна», — отметила Водонаева.

Ранее Водонаева заявила, что модель Маша Малиновская заблокировала ее в соцсетях.

Шоу-бизнес,Маша Малиновская,Алена Водонаева,
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