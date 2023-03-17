Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Артистка и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в социальных сетях на ухудшение здоровья из-за бессонницы.
Бузова заявила, что в последнее время "валится с ног". Артистка рассказала о непроходимой усталости и головокружении. Она заподозрила у себя хронический недосып. Также у звезды абсолютно пропал аппетит.
"Есть не хочу вообще, сил поэтому нет. Но самый прикол в том, что даже если я сейчас поеду домой, я все равно не усну", - заявила Бузова.
Ведущая уточнила, что не пьет снотворное и не хочет его принимать. Она попросила совета у поклонников, как справиться с недугом.
Ранее Бузова рассказала, что уже несколько дней не может уснуть.