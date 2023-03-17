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1 час назад

Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Газета.Ruиещё 1

Артистка и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась в социальных сетях на ухудшение здоровья из-за бессонницы.

Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)buzova86/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бузова заявила, что в последнее время "валится с ног". Артистка рассказала о непроходимой усталости и головокружении. Она заподозрила у себя хронический недосып. Также у звезды абсолютно пропал аппетит.

"Есть не хочу вообще, сил поэтому нет. Но самый прикол в том, что даже если я сейчас поеду домой, я все равно не усну", - заявила Бузова.

Ведущая уточнила, что не пьет снотворное и не хочет его принимать. Она попросила совета у поклонников, как справиться с недугом.

Ранее Бузова рассказала, что уже несколько дней не может уснуть.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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