Вернувшуюся из Дубая дочь Заворотнюк шокировал счет за коммуналку

Долгое время Заворотнюк вместе с супругом проживает в Дубае. Как признается Анна, Эмираты стали для нее вторым домом и страной, где ее все устраивает. Заворотнюк прилетела в Москву к семье. Недавно Анастасию выписали из больницы.

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Анна отмечает, что она бы мечтала прилетать в Россию только летом, потому что не переносит морозы. Помимо холодной погоды, Анна была возмущена размером коммунальной платы. Заворотнюк-младшая владеет квартирой в центре столицы и старается вовремя оплачивать счета.

Дочь актрисы рассказала, что хочет попытаться сэкономить на услугах ЖКХ.

«Я решила отказаться от воды, потому что какого фига мы за нее платим, если меня тут нет?!», - рассказала Анастасия в личном блоге.

Оказалось, что Анне начисляли плату за воду по общему счетчику, поэтому стоимость была высокой. Теперь Заворотнюк-младшая решила следить за своими тратами и внимательнее подходить к деньгам.