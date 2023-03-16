Гребенщиков назвал причину отмены концерта на Бали

Концерт певца Бориса Гребенщикова на Бали был отменен по инициативе концертной площадки. Об этом артист рассказал ТАСС.
Ранее у себя в социальной сети Гребенщиков указывал, что концерт отменили по техническим причинам. Напомним, что выступление должно было состояться 23 марта на площадке Pard Ubud на Бали. Также в стране был запланирован на 16 марта концерт Little Big. Его перенесли на 8 апреля то же по техническим причинам.
Эту информацию подтвердили и представители площадки. При этом причины отмены и переноса концертов они называть не стали.
*признан в России лицом, выполняющим функции иноагента