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36 минут назад

Стала известна причина отмены концерта Гребенщикова* на Бали

Елена Прошина

Концерт певца Бориса Гребенщикова на Бали был отменен по инициативе концертной площадки. Об этом артист рассказал ТАСС.

Гребенщиков назвал причину отмены концерта на Бали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее у себя в социальной сети Гребенщиков указывал, что концерт отменили по техническим причинам. Напомним, что выступление должно было состояться 23 марта на площадке Pard Ubud на Бали. Также в стране был запланирован на 16 марта концерт Little Big. Его перенесли на 8 апреля то же по техническим причинам.

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Эту информацию подтвердили и представители площадки. При этом причины отмены и переноса концертов они называть не стали.

*признан в России лицом, выполняющим функции иноагента

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