Гребенщиков назвал причину отмены концерта на Бали

Ранее у себя в социальной сети Гребенщиков указывал, что концерт отменили по техническим причинам. Напомним, что выступление должно было состояться 23 марта на площадке Pard Ubud на Бали. Также в стране был запланирован на 16 марта концерт Little Big. Его перенесли на 8 апреля то же по техническим причинам.