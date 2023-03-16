Певица Вика Цыганова извинилась перед Олегом Газмановым за то, что раскритиковала его песни. Интервью Цыгановой изданию «Абзац» цитируют «Аргументы и факты».
Она сказала, что у нее не получилось проконтролировать свои эмоции. «Я думаю, что мы многое прошли вместе и многое еще сможем сделать. Главное, чтобы мы не врали сами себе», — сказала она. По словам Цыгановой, поклонники должны решать, у кого хорошие песни, а у кого нет. «А мнение — у кого хорошие песни, а у кого плохие — оставим за зрителями. Я думаю, тебе очень больно, что я тебя обидела», — сказала она.
До этого певица сказала, что ей песни Олега Газманова не нужны.
«Я вот с ними в бой не пойду. Они меня не поднимут на высокие какие-то порывы», — сказала она.
При этом после опубликованного в «Абзаце» извинения Цыганова уже у себя на странице рассказала, что ее смутил случай с Газмановым в Дубае. Его попросили сказать украинский лозунг, на что Газманов попросил его не тревожить, поскольку он устал. «Я уже извинилась перед ним, что нелестно отозвалась о его песнях. Песни у него хорошие! Просто вот этот поступок отвратительный. Песни Газманова люди любят. Но вот не сращиваются у меня в голове его и песни и этот поступок», — сказала Цыганова, которая предложила бы Газманову решить конфликт силовым методом.