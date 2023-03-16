Певица Вика Цыганова извинилась перед Олегом Газмановым за то, что раскритиковала его песни. Интервью Цыгановой изданию «Абзац» цитируют «Аргументы и факты».

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Она сказала, что у нее не получилось проконтролировать свои эмоции. «Я думаю, что мы многое прошли вместе и многое еще сможем сделать. Главное, чтобы мы не врали сами себе», — сказала она. По словам Цыгановой, поклонники должны решать, у кого хорошие песни, а у кого нет. «А мнение — у кого хорошие песни, а у кого плохие — оставим за зрителями. Я думаю, тебе очень больно, что я тебя обидела», — сказала она.

До этого певица сказала, что ей песни Олега Газманова не нужны.

«Я вот с ними в бой не пойду. Они меня не поднимут на высокие какие-то порывы», — сказала она.