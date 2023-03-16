В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Вика Цыганова извинилась перед Олегом Газмановым

Газета.Ru

Певица Вика Цыганова извинилась перед Олегом Газмановым за то, что раскритиковала его песни. Интервью Цыгановой изданию «Абзац» цитируют «Аргументы и факты».

Вика Цыганова извинилась перед Олегом Газмановым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она сказала, что у нее не получилось проконтролировать свои эмоции. «Я думаю, что мы многое прошли вместе и многое еще сможем сделать. Главное, чтобы мы не врали сами себе», — сказала она. По словам Цыгановой, поклонники должны решать, у кого хорошие песни, а у кого нет. «А мнение — у кого хорошие песни, а у кого плохие — оставим за зрителями. Я думаю, тебе очень больно, что я тебя обидела», — сказала она.

До этого певица сказала, что ей песни Олега Газманова не нужны.

Цыганова рассказала, как помогает участникам спецоперации

«Я вот с ними в бой не пойду. Они меня не поднимут на высокие какие-то порывы», — сказала она.

При этом после опубликованного в «Абзаце» извинения Цыганова уже у себя на странице рассказала, что ее смутил случай с Газмановым в Дубае. Его попросили сказать украинский лозунг, на что Газманов попросил его не тревожить, поскольку он устал. «Я уже извинилась перед ним, что нелестно отозвалась о его песнях. Песни у него хорошие! Просто вот этот поступок отвратительный. Песни Газманова люди любят. Но вот не сращиваются у меня в голове его и песни и этот поступок», — сказала Цыганова, которая предложила бы Газманову решить конфликт силовым методом.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Олег Газманов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий