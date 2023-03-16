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1 час назад

Киркоров прокомментировал решение суда притчей Соломона

Илья Родин

звестный певец Филипп Киркоров назвал справедливым приговор суда по иску православного активиста. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее православный активист Михаил Феодориди подал в суд на шоумена за номер, в котором использовался крест. Общественник потребовал взыскать с Киркорова символическую сумму в 1 рубль за моральный вред.

Таганский суд, рассмотрев все обстоятельства дела, в среду, 15 марта, отклонил иск.

Киркоров подчеркнул, что не желает злорадствовать по поводу проигрыша активиста. Он добавил, что победу в суде одержал не он, а закон и справедливость.

Вместе с тем, заметил певец, он позволит себе привести цитату. Шоумен выразил надежду, что истец определит ее источник.

«Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу», - заметил Киркоров.

Уточняется, что певец использовал цитату из книги Притчей Соломоновых.

Киркоров извинился за танец на кресте во время своего шоу

Ранее сообщалось, что Феодориди отказался прокомментировать решение суда журналистам столичных СМИ.

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