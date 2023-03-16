Киркоров прокомментировал решение суда притчей Соломона

звестный певец Филипп Киркоров назвал справедливым приговор суда по иску православного активиста. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ранее православный активист Михаил Феодориди подал в суд на шоумена за номер, в котором использовался крест. Общественник потребовал взыскать с Киркорова символическую сумму в 1 рубль за моральный вред.
Таганский суд, рассмотрев все обстоятельства дела, в среду, 15 марта, отклонил иск.
Киркоров подчеркнул, что не желает злорадствовать по поводу проигрыша активиста. Он добавил, что победу в суде одержал не он, а закон и справедливость.
Вместе с тем, заметил певец, он позволит себе привести цитату. Шоумен выразил надежду, что истец определит ее источник.
«Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу», - заметил Киркоров.
Уточняется, что певец использовал цитату из книги Притчей Соломоновых.
Ранее сообщалось, что Феодориди отказался прокомментировать решение суда журналистам столичных СМИ.