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7 минут назад

«Мы коллеги по работе»: Губерниев рассказал о примирении с Бузовой

News.ru

Мы с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой находимся «на гребне перемирия», заявил NEWS.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, они приходятся друг другу коллегами по работе. Губерниев также назвал абсолютным экспромтом слезы Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ» в 2021 году.

Губерниев рассказал о примирении с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы уже, так сказать, сейчас на гребне нашего перемирия. Я надеюсь с Олей в каких-то совместных проектах принять участие. Тут никакого антагонизма нет, мы коллеги по работе, — сказал он.

14 июня 2021 года Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с Губерниевым, после чего расплакалась.

Губерниев пытался узнать у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе: советская или знаменитого российского тренера Черчесова. В ответ Бузова сказала спортивному комментатору, что некрасиво задавать ей такие вопросы и «щеголять знаниями».

Позже телеведущий извинился перед Бузовой за то, что довел ее до слез. По его словам, он совсем не хотел обижать певицу. Губерниев также отметил, что гостья «держалась стойко» и поблагодарил ее за поддержку российского футбола и отечественного театра.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,
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