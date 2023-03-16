Губерниев рассказал о примирении с Бузовой

Мы с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой находимся «на гребне перемирия», заявил NEWS.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, они приходятся друг другу коллегами по работе. Губерниев также назвал абсолютным экспромтом слезы Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ» в 2021 году.

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Мы уже, так сказать, сейчас на гребне нашего перемирия. Я надеюсь с Олей в каких-то совместных проектах принять участие. Тут никакого антагонизма нет, мы коллеги по работе, — сказал он.

14 июня 2021 года Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с Губерниевым, после чего расплакалась.

Губерниев пытался узнать у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе: советская или знаменитого российского тренера Черчесова. В ответ Бузова сказала спортивному комментатору, что некрасиво задавать ей такие вопросы и «щеголять знаниями».