Маршал объяснил возвращение в Россию из США

Певец Александр Маршал заявил, что его ожидания от США не оправдались - в Америке оказалось «не все так радужно», как говорили советским людям. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».
Маршал напомнил, что отправился в США с группой «Парк Горького» в 1987 году.
«Нам хотелось посетить страну, о которой так много говорилось. Считалось, что это, мол, центр демократии и все самое лучшее там. <…> Со временем, когда первая эйфория спала, поняли, что все далеко не так радужно, как нам рассказывали», - подчеркнул он.
Маршал рассказал, что в США он побывал в таких местах, «в которых вообще не понимал, как можно жить».
По его мнению, завышенные ожидания от США у советских людей были из-за пропаганды.
«Когда я это все увидел, то, конечно, немножечко расстроился, потому что ожидания не оправдались. А с другой стороны, понял, что, оказывается, все простые люди <…> на планете Земля одинаковые и живут примерно в равных условиях», - заключил музыкант
Ранее в интервью «Царьград» Маршал заявил, что в Крыму «стоял бы шестой американский флот», если бы не политика президента РФ Владимира Путина.
В феврале 2023 года Маршал рассказал, что хотел присоединиться к спецоперации в качестве добровольца, но не смог из-за возрастных ограничений - ему 65 лет. Музыкант отметил, что помогает спецоперации, также в СВО участвует его племянник.