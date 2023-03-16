Маршал объяснил возвращение в Россию из США

Певец Александр Маршал заявил, что его ожидания от США не оправдались - в Америке оказалось «не все так радужно», как говорили советским людям. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Маршал напомнил, что отправился в США с группой «Парк Горького» в 1987 году.

«Нам хотелось посетить страну, о которой так много говорилось. Считалось, что это, мол, центр демократии и все самое лучшее там. <…> Со временем, когда первая эйфория спала, поняли, что все далеко не так радужно, как нам рассказывали», - подчеркнул он.

Маршал рассказал, что в США он побывал в таких местах, «в которых вообще не понимал, как можно жить».

По его мнению, завышенные ожидания от США у советских людей были из-за пропаганды.

«Когда я это все увидел, то, конечно, немножечко расстроился, потому что ожидания не оправдались. А с другой стороны, понял, что, оказывается, все простые люди <…> на планете Земля одинаковые и живут примерно в равных условиях», - заключил музыкант

Ранее в интервью «Царьград» Маршал заявил, что в Крыму «стоял бы шестой американский флот», если бы не политика президента РФ Владимира Путина.