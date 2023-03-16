Умерла называвшая себя любовницей Гребенщикова писательница

Писательница Линда Йонненберг скончалась в возрасте 51 года. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на ее подругу Марину Суранову. Йонненберг умерла от онкологического заболевания.
По словам приятельницы писательницы, женщина страдала от болей в последние дни жизни, но никому не говорила о них. Она скончалась в Нью-Йорке. Писательницу похоронят по православному обряду.
"Авантюристка, манипулятор и очень добрый человек, которая однажды призналась мне, что скорее всего психопатка. Ей так сказали знакомые ее бывшего американского мужа-психолога, обвинив Линду в отсутствии эмпатии. Неправда все это, она надолго привязывалась к людям", - рассказала Суранова.
Йонненберг известна по книге "Три веселых буквы", где рассказывает о закулисьях шоу-бизнеса и называет себя любовницей музыканта Бориса Гребенщикова. Также она написала произведение "В постели с Хабенским".
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