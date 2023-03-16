Умерла называвшая себя любовницей Гребенщикова писательница

"Авантюристка, манипулятор и очень добрый человек, которая однажды призналась мне, что скорее всего психопатка. Ей так сказали знакомые ее бывшего американского мужа-психолога, обвинив Линду в отсутствии эмпатии. Неправда все это, она надолго привязывалась к людям", - рассказала Суранова.