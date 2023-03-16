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1 час назад

Киркоров назвал справедливым отказ суда о взыскании 1 рубля за номер с крестом

ТАССиещё 1

Народный артист Филипп Киркоров, считает справедливым отказ суда православному активисту о взыскании 1 рубля за его номер с крестом.

15 марта Таганский суд Москвы отклонил иск православного активиста к Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление религиозных чувств из-за номера певца, в котором он использовал крест.

"Это никакая не победа - это закон и справедливость. Злорадствовать не хочу и не буду. Я все сказал ранее, извинился перед верующими. И продолжил путь. И уже приступил к созданию новых номеров в шоу, - сообщил ТАСС Киркоров в четверг. - У меня есть краткий ответ: "Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу." Думаю, истец поймет откуда эта цитата".

Ранее представитель Киркорова Александр Добровинский заявил журналистам, что его клиент не согласен с обвинениями активистов в оскорблении чувств верующих. По словам Добровинского, номер с крестом, где артист поднимается на него и преклоняет колено, был задуман как поклонение Марии Магдалине.

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