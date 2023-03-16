"Это никакая не победа - это закон и справедливость. Злорадствовать не хочу и не буду. Я все сказал ранее, извинился перед верующими. И продолжил путь. И уже приступил к созданию новых номеров в шоу, - сообщил ТАСС Киркоров в четверг. - У меня есть краткий ответ: "Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу." Думаю, истец поймет откуда эта цитата".