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27 минут назад

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

Слово и Дело

Концерт российского исполнителя Бориса Гребенщикова (признан иноагентом в РФ) отменен на Бали. Ранее сообщалось об отмене выступления группы Little Big.

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполнители, покинувшие Россию, активно пытаются освоить новую площадку. Однако за сутки появляется уже второе сообщение об отмене выступления российского исполнителя. Концерт Бориса Гребенщекова, запланированный на 23 марта на Бали, отменен. Объявление об этом появилось в соцсети.

Зрителям, купившим билеты, предлагается их сдать и вернуть деньги. Также сообщается, что новая дата выступления Гребенщикова будет известна позже.

Шац высказался об отмене концерта из-за задержания на Бали

Ранее сообщалось, что на острове отменен концерт группы Little Big. Мероприятие должно было состояться 16 марта. Организаторы сообщили о переносе выступления коллектива на апрель.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,
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