На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

Концерт российского исполнителя Бориса Гребенщикова (признан иноагентом в РФ) отменен на Бали. Ранее сообщалось об отмене выступления группы Little Big.

Исполнители, покинувшие Россию, активно пытаются освоить новую площадку. Однако за сутки появляется уже второе сообщение об отмене выступления российского исполнителя. Концерт Бориса Гребенщекова, запланированный на 23 марта на Бали, отменен. Объявление об этом появилось в соцсети.

Зрителям, купившим билеты, предлагается их сдать и вернуть деньги. Также сообщается, что новая дата выступления Гребенщикова будет известна позже.