Умер знаменитый ритм-н-блюз музыкант Бобби Колдуэлл

Колдуэлл известен как талантливый певец, виртуозный барабанщик, продюсер, автор популярных песен, аранжировщик и один из основателей групп Captain Beyond и Armageddon. Самым известный хитом Колдуэлла считается What You Won't Do for Love 1978 года, который исполняло множество артистов и коллективов, включая Boyz II Men и Майкла Болтона и других.