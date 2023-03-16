Умер знаменитый ритм-н-блюз музыкант Бобби Колдуэлл

Скончался знаменитый американский музыкант Бобби Колдуэлл. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Pitchfork.

Отмечается, что звезда ритм-н-блюза умер после продолжительной болезни. Известно, что в течение последних пяти лет Колдуэлл почти не двигался и страдал от сильных болей. Ему был 71 год.