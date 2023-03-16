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1 час назад

Умер знаменитый ритм-н-блюз музыкант Бобби Колдуэлл

Lenta.ru

Скончался знаменитый американский музыкант Бобби Колдуэлл. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Pitchfork.

Умер знаменитый ритм-н-блюз музыкант Бобби Колдуэлл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что звезда ритм-н-блюза умер после продолжительной болезни. Известно, что в течение последних пяти лет Колдуэлл почти не двигался и страдал от сильных болей. Ему был 71 год.

Колдуэлл известен как талантливый певец, виртуозный барабанщик, продюсер, автор популярных песен, аранжировщик и один из основателей групп Captain Beyond и Armageddon. Самым известный хитом Колдуэлла считается What You Won't Do for Love 1978 года, который исполняло множество артистов и коллективов, включая Boyz II Men и Майкла Болтона и других.

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