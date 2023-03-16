На имущество и счета блогерши Lerchek наложили арест

Суд наложил арест на имущество и счета российской блогерши Валерии Чекалиной (известной как Лерчек или Lerchek), обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, и ее родственников. Об этом сообщает Mash в Telegram.

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По данным издания, арест был наложен на недвижимость, автомобили, а также денежные средства фирмы «Би фит», которая специализируется на продаже косметики.

Перед этим в доме Чекалиной и ее мужа прошли обыски. Следователи обнаружили у них пять дорогих автомобилей, восемь заграничных паспортов, несколько пар элитных часов и ювелирные украшения различных люксовых брендов. Самих супругов отпустили под подписку о невыезде на время расследования.