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17 минут назад

Анастасия Волочкова призналась, что столкнулась с депрессией из-за отмены концертов

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с изданием «Вечерняя Москва» призналась, что некоторое время назад столкнулась с депрессией.

Волочкова рассказала о депрессии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, она тяжело переживала момент, когда из-за пандемии коронавируса были отменены ее выступления.

«Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу», — рассказала Волочкова.

Через некоторое время балерина возобновила гастрольную деятельность.

«Запомните, что депрессии не бывает у тех людей, которые занимаются своим любимым делом, исполняют его профессионально, сохраняют лицо и остаются человеком при любых жизненных обстоятельствах», — заявила она.

Ранее Анастасия Волочкова ответила на критику певицы Вики Цыгановой. Цыганова раскритиковала шпагат артистки и заявила, что ее «раздвинутые ноги» не вызывают у зрителей положительных эмоций.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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