Волочкова рассказала о депрессии

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с изданием «Вечерняя Москва» призналась, что некоторое время назад столкнулась с депрессией.
По словам артистки, она тяжело переживала момент, когда из-за пандемии коронавируса были отменены ее выступления.
«Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу», — рассказала Волочкова.
Через некоторое время балерина возобновила гастрольную деятельность.
«Запомните, что депрессии не бывает у тех людей, которые занимаются своим любимым делом, исполняют его профессионально, сохраняют лицо и остаются человеком при любых жизненных обстоятельствах», — заявила она.
Ранее Анастасия Волочкова ответила на критику певицы Вики Цыгановой. Цыганова раскритиковала шпагат артистки и заявила, что ее «раздвинутые ноги» не вызывают у зрителей положительных эмоций.