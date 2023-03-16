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44 минуты назад

Максим Галкин* показал кадры со съемок сериала в украинской крепости

Газета.Ru

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) несколько архивных кадров со съемок сериала «Все могут короли». На фото актер находится на территории средневековой крепости на Украине.

Максим Галкин* показал кадры со съемок сериала в украинской крепости
Фото: maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сериал с названием одноименной песни Аллы Пугачевой снимали в 2015 году. Основные места съемок — украинские населенные пункты Каменец-Подольский и Хотин, где и находится крепость на фото.

Помимо Галкина, в сериале снялись Александр Балуев, Мария Семкина и Полина Филоненко. В центре сюжета — московский менеджер Миша Николаев, который меняется местами со средневековым герцогом Майклом Каннингемом. В новой реальности Миша влюбляется в родную сестру Майкла Диану, в то время как Майкл испытывает романтический интерес с коллеге Миши Кире.

* признан в РФ иностранным агентом

Шоу-бизнес,Полина Филоненко,Мария Семкина,Майкл Каннингем,Максим Галкин,Александр Балуев,Алла Пугачева,
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