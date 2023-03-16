Сябитова и Поргина раскрыли размер пенсии

Даже знаменитости, которые построили свою карьеру в кино и на телевидении, порой получают сравнительно небольшую пенсию. Teleprogramma.pro рассказала, какие выплаты получают телесваха Роза Сябитова и актриса Поргина, а также почему эти суммы серьезно отличаются.

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Как рассказала Сябитова журналистам, сейчас ей немного повысили выплаты и суммарно она получает около 15 тысяч рублей ежемесячно. Ведущая подчеркнула, что никогда не рассчитывала на пенсию.

«Я вспоминаю слова своей любимой бабушки, которая всегда говорила: думать о пенсии нужно с момента получения первой зарплаты. Я всегда руководствовалась этим советом, и все время работала и продолжаю работать», — сказала она.

Надбавки к пенсии Сябитовой не положены, поскольку у нее нет звания Народной артистки России. Рассчитывает в финансовых вопросах она только на себя и своих детей. Телесваха отметила, что кроме работы на телевидении и участия в различных проектах у нее есть собственный бизнес.

Выплаты Поргиной ощутимо больше, поскольку она имеет надбавку как актер высшей категории. Кроме того, в Москве есть дополнительные выплаты от мэра Сергея Собянина. Ежемесячно она получает от 53 до 56 тысяч рублей. Вместе с тем актриса отметила, что даже этих денег ей не хватает.

«Конечно же, не хватает, но ведь я еще работаю в театре, снимаюсь на телевидении, так что в целом получается немало», — подчеркнула Поргина.