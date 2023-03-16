В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Сябитова и Поргина раскрыли размер своей пенсии

Никита Бородкин

Даже знаменитости, которые построили свою карьеру в кино и на телевидении, порой получают сравнительно небольшую пенсию. Teleprogramma.pro рассказала, какие выплаты получают телесваха Роза Сябитова и актриса Поргина, а также почему эти суммы серьезно отличаются.

Сябитова и Поргина раскрыли размер пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала Сябитова журналистам, сейчас ей немного повысили выплаты и суммарно она получает около 15 тысяч рублей ежемесячно. Ведущая подчеркнула, что никогда не рассчитывала на пенсию.

«Я вспоминаю слова своей любимой бабушки, которая всегда говорила: думать о пенсии нужно с момента получения первой зарплаты. Я всегда руководствовалась этим советом, и все время работала и продолжаю работать», — сказала она.

Надбавки к пенсии Сябитовой не положены, поскольку у нее нет звания Народной артистки России. Рассчитывает в финансовых вопросах она только на себя и своих детей. Телесваха отметила, что кроме работы на телевидении и участия в различных проектах у нее есть собственный бизнес.

Выплаты Поргиной ощутимо больше, поскольку она имеет надбавку как актер высшей категории. Кроме того, в Москве есть дополнительные выплаты от мэра Сергея Собянина. Ежемесячно она получает от 53 до 56 тысяч рублей. Вместе с тем актриса отметила, что даже этих денег ей не хватает.

«Конечно же, не хватает, но ведь я еще работаю в театре, снимаюсь на телевидении, так что в целом получается немало», — подчеркнула Поргина.

Актриса добавила, что в других регионах России пенсии у актеров не столь велики, поскольку они не получают больших надбавок от местных властей.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий