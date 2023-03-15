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29 минут назад

Сбросивший 100 кг Семчев продолжает худеть

Елена Прошина

Российский актёр Александр Семчев, который стал известен зрителю благодаря своему образу весёлого толстяка, два года назад сбросил 100 кг и продолжает дальше сбрасывать вес. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сбросивший 100 кг Семчев продолжает худеть
Фото: ТАССТАСС

Источник сообщает, что раньше вес Семчева достигал почти 200 кг, что крайне негативно сказывалось на здоровье актёра. В какой-то момент врачи предупредили артиста, что лишний вес стал настоящей угрозой для жизни – после этого Семчев решил заняться собственным здоровьем и резко сбросил 100 кг. Судя по свежим фото актёра с премьеры «Сергий против нечисти. Шабаш», Семчев продолжает худеть.

Два года назад, после первого резкого похудания, Семчев обосновал своё преображение обычной диетой. Однако позднее выяснилось, что актёр обратился за помощью к хирургам – ему ушили желудок и сделали липосакцию. Впрочем, проблемы со здоровьем не ушли полностью – у актёра появилась лишняя кожа на теле и на лице, а также начались частые головокружения и пониженное давление. Однако сам Семчев утверждает, что об операциях не жалеет. Лишний вес, по словам актёра, был гораздо большей проблемой, чем низкое давление.

Ранее Семчев назвал «большой глупостью» эмиграцию артистов из России.

Шоу-бизнес,Александр Семчев,
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