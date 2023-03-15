Сбросивший 100 кг Семчев продолжает худеть

Российский актёр Александр Семчев , который стал известен зрителю благодаря своему образу весёлого толстяка, два года назад сбросил 100 кг и продолжает дальше сбрасывать вес. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Источник сообщает, что раньше вес Семчева достигал почти 200 кг, что крайне негативно сказывалось на здоровье актёра. В какой-то момент врачи предупредили артиста, что лишний вес стал настоящей угрозой для жизни – после этого Семчев решил заняться собственным здоровьем и резко сбросил 100 кг. Судя по свежим фото актёра с премьеры «Сергий против нечисти. Шабаш», Семчев продолжает худеть.

Два года назад, после первого резкого похудания, Семчев обосновал своё преображение обычной диетой. Однако позднее выяснилось, что актёр обратился за помощью к хирургам – ему ушили желудок и сделали липосакцию. Впрочем, проблемы со здоровьем не ушли полностью – у актёра появилась лишняя кожа на теле и на лице, а также начались частые головокружения и пониженное давление. Однако сам Семчев утверждает, что об операциях не жалеет. Лишний вес, по словам актёра, был гораздо большей проблемой, чем низкое давление.